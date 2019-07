NRJ lance sa tournée d'été : le NRJ Summer Tour

Les auditeurs reconnaîtront aisément cette tournée estivale grâce à l'installation d'un village NRJ, espace gratuit et ouvert à tous de 14h30 à 18h30. Au programme, de nombreuses animations et activités avec des cadeaux à gagner et, bien entendu, plusieurs artistes qui participeront à cette tournée d'été. Le jeudi 25 juillet au Grau-du-Roi avec Philippine et Maelle, le vendredi 26 juillet au Cap d'Agde avec Philippine et Maxime Seclin, le dimlanche 28 juillet à Argelès-sur-Mer avec Silvan Areg et Abi Lomby, le lundi 29 juillet aux Saintes-Maries-de-la-Mer avec New Gypsies et Dante... La tournée passera également par Le Canet-en-Roussillon, Narbonne, Capbreton, Biscarosse, Royan, saint-Nazaire, La Turballe, Ouistreham, Trouville-sur-Mer et Calais le 16 août avec Bilal Hassani.