NRJ Toulouse reçoit le chanteur Amir

Terminant sixième à l’Eurovision avec son titre "J'ai cherché" en 2016, le chanteur a très rapidement conquis le cœur des Français avec l'album "Au Cœur de Moi". Amour savoure actuellement le succès de son deuxième album "Addictions", certifié double disque de platine et s'embarquera à partir du 26 février dans une tournée des Zéniths dans toute la France avec NRJ.

Avant cela, il participera à une émission spéciale, animée par Louis et se confiera au micro de NRJ Toulouse (100.4) en direct du centre commercial Portet pour le plus grand plaisir du public présent. Tous les Toulousains sont invités à venir assister à l’événement.