NRJ Podcasts, le studio de podcasts natifs du groupe NRJ, est spécialisé dans la création de contenus immersifs et inspirants, destinés au public des 18-35 ans. Avec plus de 20 podcasts à son actif, il développe des formats variés allant du divertissement aux récits de vie, en passant par des contenus pédagogiques et narratifs.

Parmi les productions phares du studio, on retrouve "Briller en société", "Conte-moi l’aventure", "Feu de Camp", Inspirés et bien sûr "Destin". Tous ces podcasts sont accessibles sur le site NRJ.fr rubrique podcasts, ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.