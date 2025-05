NRJ Music Tour 2025 fait escale à Maubeuge

Depuis plus de vingt ans, le NRJ Music Tour parcourt les villes pour proposer une série de concerts gratuits réunissant les artistes les plus diffusés sur l’antenne. Pour l’édition 2025, un NRJ Music Tour fera étape le vendredi 23 mai, avec un événement en plein air au Parvis de la Luna à Maubeuge. À partir de 20h30, plusieurs artistes se succéderont sur scène, parmi lesquels Gims, Tayc, Helena, Lucenzo, Linh, Léa Zélia, Julien Lieb, Jeck et Carla, ainsi que Esmée. Un pré-show avec Oriska est également annoncé. Ce rendez-vous s’inscrit dans la stratégie d’événements de proximité menée par NRJ, première marque radio internationale, qui revendique plus de 32 millions d’auditeurs hebdomadaires dans 14 pays, dont la France. NRJ déploie également cette tournée musicale en Belgique et en Allemagne.