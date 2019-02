NRJ Group : un chiffre d'affaires en hausse en 2018

Les activités digitales poursuivent leur croissance au 4ème trimestre 2018 et enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de 3.2 %. Sur l’exercice 2018, la progression des activités digitales est de 10.6 %, portée par la performance des formats audio et vidéo ainsi que par le succès des offres commerciales de la régie locale. Le groupe NRJ Group se positionne comme le 1er groupe privé de radios digitales de France et NRJ est, en outre, la premièreradio de France sur le e-commerce. De plus, 54 % des personnes possédant une enceinte connectée écoutent NRJ.

Le pôle Diffusion enregistre au 4e trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 16.8 M€ en hausse de 15.1% par rapport à la même période de l’année précédente. Au titre de 2018, le chiffre d’affaires du pôle Diffusion s’établit à 66.5 M€, en progression de 22.2% par rapport à l’année 2017. Retraité des éléments non-récurrents, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 affiche une croissance organique de 7%, tirée par la progression des activités de diffusion FM et, dans une moindre mesure, de celles des activités TNT.