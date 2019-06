NRJ Group : nominations au sein de towerCast

Forts de leur expertise dans le domaine de la diffusion, Raphaël Eyraud et Hugues Martinet auront pour mission d’accompagner la poursuite du développement de l’activité de towerCast, notamment dans le cadre de l’introduction des nouvelles technologies (DAB+ et 5G notamment). "Historiquement, towerCast a toujours été à la pointe de l’innovation en testant, avant leur mise en œuvre, les différentes technologies de diffusion. Cette tradition sera respectée avec de prochaines démonstrations en 5G broadcast" précise l'opérateur qui couvre plus de 85% de la population française en FM et 60% des Français en TNT opérée par towerCast à plus de 500 sites.