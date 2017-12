NRJ Group mise sur "l'audio programmatique"

"La radio est, après la télévision, le 2e media le plus efficace en matière d'acte d'achat", a rappelé Béatrice Leroux-Barraux. "Nous proposons des offres cross-média, entre nos chaînes de TV et nos stations de radios". Le digital est une chance pour nos contenus car c'est un canal supplémentaire de diffusion. Je pense qu'on va connaître une vraie révolution du son dans les années à venir dans la mesure où 50% des recherches se feront via la voix dans les années à venir. L'émergence de l'audio programmatique depuis près d'un an nous permet d'accélérer sur le sujet. Ce mode d'achat représentera à terme une part majeure de nos revenus display", a expliqué Béatrice Leroux-Barraux.L'entretien complet est accessible ICI