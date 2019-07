NRJ Group dévoile ses résultats financiers

Les activités digitales enregistrent au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires en progression de 25%. Cette croissance est portée par l’ensemble de l’écosystème digital du groupe qui confirme, en juin 2019, sa position de premier groupe privé de radios digitales et de groupe radio le plus écouté sur les enceintes connectées avec ses quatre marques de radio et 65% des internautes auditeurs de radio sur enceintes connectées qui les écoutent.

Au premier semestre, la progression de 0.8 M€ du chiffre d’affaires radio ne permet pas toutefois de couvrir la progression des charges de 4.0 M€. Les deux campagnes de communication nationales lancées en début d’année pour promouvoir les deux programmes phares de NRJ ("Manu dans le 6/9" et "C’Cauet") et la progression des charges en Suède liée à l’exploitation du nouveau réseau contribuent pour 3.2 M€ à la baisse du Résultat Opérationnel Courant hors échanges du pôle Radio. Celui-ci s’élève à 11.4 M€ au premier semestre 2019, à comparer à 14.6 M€ au premier semestre 2018 soit une baisse de 3.2 M€.