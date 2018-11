NRJ Group : Gaël Sanquer devient Directeur Délégué des médias musicaux

A ce titre, et rattaché directement au Président Directeur Général du groupe NRJ, Jean-Paul Baudecrous, Gaël Sanquer sera chargé notamment de diriger la programmation musicale et la direction éditoriale de chaque antenne nationale et de leurs antennes locales pour les 4 réseaux radiophoniques du groupe : NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire & Chansons. Il sera également en charge de la Direction des Programmes à l’International.

Âgé de 45 ans, Gaël Sanquer a débuté sa carrière comme animateur sur plusieurs stations régionales avant de rejoindre Fun Radio à Paris en 1996 où il a successivement occupé plusieurs fonctions, avant de prendre la Direction des Programmes de Virgin Radio.