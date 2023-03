NRJ Global : un concours créatif en partenariat avec Sup de Pub

"La créativité audio est en enjeu stratégique, qui permet de s’évader, de rire, de ressentir tout un panel d’émotions. Nos travaux et les études menées montrent que cette créativité est vectrice de business et qu'elle permet d'adresser efficacement les marques. Je suis ravie du jury plurisectoriel que nous accompagne autour de ce projet" a indiqué Cécile Chambaudrie.

"Ce concours permet à nos étudiants de développer leurs connaissances et leur formation, notamment média, dans une approche transversale de l’audio. De plus, les annonceurs qui vont proposer leurs briefs offrent une dimension d’intégration dans le réel, au plus proche des problématiques qu’ils adresseront dans leurs expériences à venir" a souligné Anne-Françoise Stasser, directrice générale de Sup de Pub.