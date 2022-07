NRJ Global intègre l'offre audio de Nova

Le Groupe NRJ poursuit aujourd’hui sa stratégie de création d’un réseau audio digital premium en France avec la prise en régie externe exclusive du flux live de Nova, proposant des univers musicaux singuliers et originaux, à la pointe des tendances émergentes. Ce partenariat intègre également les webradios thématiques et locales du groupe Combat : Nova Classics, Nova la nuit, Nova Danse, Nouvo Nova, Inrocks Radio, ainsi que Nova Bordeaux et Nova Lyon.

Cet inventaire, commercialisé en gré à gré et en programmatique, est déjà disponible pour les partenaires et annonceurs qui souhaitent renforcer leurs ciblages et varier leurs formats, notamment auprès de cibles CSP+. Cette annonce s’accompagne d’une offre de lancement dédiée.