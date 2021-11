NRJ Global annonce le lancement inédit des GRP Shoppers

"Porté par son leadership en radio et en audio, le Groupe NRJ continue d’accompagner ses clients et partenaires, annonceurs et agences avec de nouvelles solutions de ciblage innovantes, lisibles et efficientes pour 2022. Ce lancement inédit des GRP Shoppers Radio va permettre un ciblage simple et direct pour adresser efficacement nos auditeurs - consommateurs" a déclaré Cécile Chambaudrie, Présidente de NRJ Global.