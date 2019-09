NRJ Global Régions signe un accord avec Waze France

Les annonceurs locaux et multi-locaux seront conseillés sur leur stratégie de communication locale et bénéficieront ainsi de l'accès au média Waze. Le média radio et Waze sont les derniers points de contact avant l’acte d’achat. "Nous nous félicitons de ce nouveau partenariat avec Waze. La complémentarité du média Radio avec Waze est naturelle et permettra à nos annonceurs d'augmenter l'efficacité de leurs campagnes médias" a souligné Stéfane Monange, directeur commercial France.

Une présence publicitaire sur Waze couplée à une campagne radio permet aux entreprises et commerces géolocalisés sur l’application d’amener du trafic qualifié sur leur point de vente et ainsi développer leur chiffre d’affaires.