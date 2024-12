NRJ Belgique propose "L'incroyable Noël" avec Kendji Girac

Des kilomètres de guirlandes lumineuses ont été installés dans les espaces communs et autour des fenêtres, tandis que le jardin accueillait des installations spectaculaires.

À leur retour de l’école, les enfants ont eu la surprise de rencontrer Kendji : "L’artiste leur a offert une performance inoubliable en interprétant ses plus grands succès. Le clou de la journée ? La révélation officielle des illuminations, sous les regards émerveillés des enfants".