Lundi 1 Septembre 2025 - 06:50

NRJ Belgique mobilise ses auditeurs pour une rentrée solidaire


NRJ Belgique renouvelle son opération solidaire pour la rentrée scolaire en mobilisant ses auditeurs autour d’une grande collecte nationale de fournitures. En partenariat avec l’ASBL Arc-en-Ciel, la station accompagne plus de 5 000 enfants en Wallonie et à Bruxelles, rappelant le rôle de la radio comme relais d’engagement et de proximité auprès de ses communautés.



L’objectif affiché par NRJ Belgique est clair : offrir à plus de 5 000 enfants les fournitures essentielles pour démarrer l’année scolaire dans de bonnes conditions. L’opération rappelle le rôle de proximité de la radio, capable de fédérer ses auditeurs autour d’un geste concret et accessible.
Jusqu'au 08 septembre, les dons collectés sont distribués par l’ASBL Arc-en-Ciel via un réseau d’associations partenaires implantées en Wallonie et à Bruxelles. Crayons, cahiers, plumiers ou cartables : la liste est large et permet d’équiper les enfants au plus près de leurs besoins. L’association assure la logistique pour que chaque don trouve rapidement un destinataire.


Une action qui illustre le rôle sociétal de la radio

NRJ Belgique invite ses auditeurs à participer en déposant du matériel neuf ou quasi neuf dans les magasins partenaires, notamment les enseignes Fox & Cie en Wallonie et à Bruxelles.
Au-delà de la musique et de l’animation, cette opération montre comment la radio peut jouer un rôle sociétal en s’appuyant sur sa puissance de diffusion et la fidélité de ses communautés d’auditeurs. En relayant une cause concrète, NRJ Belgique illustre l’articulation entre antenne, engagement et proximité.


Frédéric Brulhatour
