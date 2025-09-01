NRJ Belgique mobilise ses auditeurs pour une rentrée solidaire

L’objectif affiché par NRJ Belgique est clair : offrir à plus de 5 000 enfants les fournitures essentielles pour démarrer l’année scolaire dans de bonnes conditions. L’opération rappelle le rôle de proximité de la radio, capable de fédérer ses auditeurs autour d’un geste concret et accessible.

Jusqu'au 08 septembre, les dons collectés sont distribués par l’ASBL Arc-en-Ciel via un réseau d’associations partenaires implantées en Wallonie et à Bruxelles. Crayons, cahiers, plumiers ou cartables : la liste est large et permet d’équiper les enfants au plus près de leurs besoins. L’association assure la logistique pour que chaque don trouve rapidement un destinataire.

