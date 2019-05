NRJ Belgique débarque sur "Twitch"

"Twitch" est la plateforme qui permet de regarder des gens jouer en direct aux jeux vidéo. Tout en permettant de pouvoir discuter avec ceux-ci. Fidèle à son ADN, NRJ propose une manière différente de faire du streaming de jeux vidéo en offrant à ses auditeurs la possibilité de jouer, discuter et affronter l'équipe NRJ et leurs stars préférées. Une invitation à venir passer un moment privilégié avec des artistes musicaux, des acteurs, des animateurs de NRJ, des youtubeurs, des gamers pros… NRJ propose également de suivre des sessions de jeux vidéo en streaming live : des affrontements entre les animateurs de NRJ, des concours, des découvertes de jeux, des tests exclusifs mais aussi des moments de nostalgie lié à l’univers du rétro-gaming.





Pour fêter ce lancement, NRJ offrira une "Xbox One collector Godzilla" avec un casque gaming : une édition ultra limitée qui ne sera pas vendue dans le commerce.