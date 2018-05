NPR s'associe à Spotify pour développer ses podcasts

Les utilisateurs de Spotify ont désormais le catalogue de podcasts NPR à portée de main. Des classiques de la NPR comme "Fresh Air" à "TED Radio Hour", en passant par les derniers titres viraux du géant des médias comme "Invisibilia", "Hidden Brain" et "How I Built This"... tous les podcasts de NPR ont trouvé leur place sur Spotify. Aux Etats-Unis, un tiers des Américains écoutent des podcasts 10 heures ou plus chaque semaine . Ils sont un moyen de rester "culturellement pertinent" et au fait des dernières tendances. "Les podcasts peuvent vous inspirer, ils peuvent changer la façon dont vous écoutez votre monde" a expliqué Meg Goldthwaite, directrice du marketing de NPR. "Nos chiffres d'audience montrent que les gens recherchent et veulent accéder à des podcasts sur autant de plateformes que possible".