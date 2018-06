Musique : NRJ et Bandsintown signent un partenariat

Bandsintown est une application qui détecte les goûts musicaux des fans et les alerte en fonction des dates et lieux de tournées de leurs artistes préférés. L’application a également développé un algorithme pour recommander de nouveaux groupes. Enfin, elle permet aux artistes d’envoyer directement des messages aux fans. Bandsintown connecte 450 000 artistes et 42 millions de fans inscrits sur la plateforme, dont 1.1 million en France. L’application offre une toute nouvelle façon de s’informer sur les concerts, en favorisant la découverte de nouveaux artistes tout en référençant les plus grandes stars de la musique. Bandsintown, c’est aussi une offre d’une centaine de sites liés à la musique, l’offre ‘Bandsintown Amplified’, qui vient enrichir l’offre publicitaire de NRJ Global.