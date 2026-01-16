Municipales 2026 : franceinfo mobilise son antenne autour des enjeux de terrain

À l’occasion des élections municipales de mars 2026, franceinfo annonce le lancement d’un dispositif dédié couvrant la campagne sur tout le territoire. La rédaction se mobilise pour proposer, chaque semaine pendant 9 semaines, une journée spéciale consacrée à une thématique municipale. Ces journées sont construites autour de reportages, débats, analyses et rencontres, avec pour objectif d’éclairer les enjeux locaux concrets soulevés par ce scrutin.

Toutes les deux semaines, franceinfo délocalise une partie de son antenne dans une ville en lien avec le thème abordé, permettant à ses journalistes de s’immerger au plus près des réalités du terrain. La première étape est prévue ce mercredi 14 janvier à Niort, pour une journée centrée sur la mobilité.