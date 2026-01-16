Municipales 2026 : franceinfo mobilise son antenne autour des enjeux de terrain

Vous aimerez aussi
-
France Inter, RMC et franceinfo en tête de la radio digitale en décembre
-
France Culture dépasse pour la première fois les 4% d’audience cumulée
-
Ici : une année 2025 en forte progression sur le numérique audio
-
Radio France consolide son leadership avec France Inter et franceinfo en tête
-
L’Hebdo 190 : les voix du matin et les défis de la radio indépendante
À l’occasion des élections municipales de mars 2026, franceinfo annonce le lancement d’un dispositif dédié couvrant la campagne sur tout le territoire. La rédaction se mobilise pour proposer, chaque semaine pendant 9 semaines, une journée spéciale consacrée à une thématique municipale. Ces journées sont construites autour de reportages, débats, analyses et rencontres, avec pour objectif d’éclairer les enjeux locaux concrets soulevés par ce scrutin.
Toutes les deux semaines, franceinfo délocalise une partie de son antenne dans une ville en lien avec le thème abordé, permettant à ses journalistes de s’immerger au plus près des réalités du terrain. La première étape est prévue ce mercredi 14 janvier à Niort, pour une journée centrée sur la mobilité.
Toutes les deux semaines, franceinfo délocalise une partie de son antenne dans une ville en lien avec le thème abordé, permettant à ses journalistes de s’immerger au plus près des réalités du terrain. La première étape est prévue ce mercredi 14 janvier à Niort, pour une journée centrée sur la mobilité.
De nouveaux rendez-vous hebdomadaires et quotidiens
Dans le cadre de ce dispositif, franceinfo met également en place plusieurs formats récurrents à l’antenne. Chaque vendredi à 17h20, l’émission "franceinfo municipales 2026" animée par Benjamin Fontaine revient en direct sur les temps forts de la campagne. L’émission s’appuie sur les reportages du service politique de la station et des équipes du réseau Ici pour approfondir les batailles locales, les dynamiques territoriales et les sujets émergents.
En matinale, franceinfo propose deux chroniques hebdomadaires intitulées « Les batailles politiques », diffusées chaque semaine à 06h20 et 8h20. Ces rendez-vous sont assurés par les journalistes du service politique de la radio et mettent en lumière les duels électoraux qui animent les communes à travers la France.
En matinale, franceinfo propose deux chroniques hebdomadaires intitulées « Les batailles politiques », diffusées chaque semaine à 06h20 et 8h20. Ces rendez-vous sont assurés par les journalistes du service politique de la radio et mettent en lumière les duels électoraux qui animent les communes à travers la France.
Deux soirées électorales et deux matinales spéciales
Les 15 et 22 mars, jours des deux tours de scrutin, franceinfo proposera deux soirées électorales spéciales. Animées par Thomas Séchier et un journaliste du service politique, elles donneront la parole aux envoyés spéciaux déployés dans plusieurs villes et au sein des QG de campagne. À l’antenne : résultats, analyses, décryptages et réactions en temps réel.
Deux matinales spéciales sont également programmées les lendemains de chaque tour, animées par Jérôme Chapuis, Agathe Lambret et Paul Larrouturou, pour un retour complet sur les résultats et les enseignements du scrutin.
Deux matinales spéciales sont également programmées les lendemains de chaque tour, animées par Jérôme Chapuis, Agathe Lambret et Paul Larrouturou, pour un retour complet sur les résultats et les enseignements du scrutin.