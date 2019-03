Mouv' : une nouvelle série vidéo en cinq épisodes

Un reportage en immersion qui met en lumière le quotidien de cinq femmes qui portent et développent la culture Hip-Hop dans un univers majoritairement masculin. Chaque épisode d’une dizaine de minutes, est consacré au portrait d’une d’entre elles : Pauline Duarte, la Directrice de Def Jam France ; Alexandra Monaury, productrice, agent et manager ; Daphné, co-fondatrice de DAY, productrice, manager et consultante ; Rajaa, co-fondatrice de Smile, ainsi que Leïla Sy, réalisatrice et scénographe. Il les a accompagnées sur leur lieu de travail pour s’entretenir notamment sur les préjugés et la réalité de leur métier.

Une série disponible sur la chaine YouTube de Mouv'.