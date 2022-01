Mouv' réalise sa meilleure audience depuis sa relance en 2015

Mouv' connait aussi une augmentation importante sur les 25-34 ans avec 25 000 auditeurs de plus que l'an dernier, soit une hausse de 16%. La radio poursuit sa croissance sur le numérique avec plus de 4 millions de vidéos vues en moyenne par mois et 1.4 millions d’écoutes du direct (dont 37% sur les sept webradios) au mois de novembre 2021.

Elle continue de générer d'excellents résultats sur les réseaux sociaux, avec une communauté toujours croissante et active. Elle fédère 750 000 abonnés sur YouTube, soit 11% de plus en un an, 373 000 abonnés sur Instagram, soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière et 616 000 abonnés sur Facebook La chaine réalise depuis quelques mois une belle percée sur Tik Tok avec 115 000 abonnés.