Mouv’ pleinement engagée dans la diversité

La perception de la diversité sur les antennes a été l’objet d’une étude menée par Ipsos pour Radio France en décembre 2017. Ainsi, sur les 12 radios évaluées (France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP, Mouv', RTL, RMC, Europe1, BFM Business et Radio Classique), Mouv’ est considérée par ses auditeurs comme la radio la plus engagée dans la diversité. La chaine est particulièrement identifiée dans la lutte contre les clichés sur les origines ethniques, la valorisation des différences entre individus ainsi que la promotion des valeurs d’une culture et d’un civisme partagés. Elle est également reconnue pour sa capacité à mener des débats en faveur de la diversité mais aussi pour ses actions conduites en soutien des personnes en situation de handicap.

C’est dans cette dynamique que Mouv’ installe son studio au Musée national de l’histoire de l’immigration dans le cadre du Grand Festival, qui vise à réunir des personnalités issues de différents horizons pour se mobiliser collectivement face au racisme et aux discriminations durant une semaine dédiée.