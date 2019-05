Mouv' organise la finale du talent show Comedy Mouv’

Après la sélection de quatre jeunes humoristes finalistes lors de soirées dédiées au Paname Art Café, la grande finale aura lieu au Studio 104 de Radio France le jeudi 23 mai à 20h30 et sera diffusée en direct vidéo sur la page Facebook de Mouv’. Le lauréat sera élu grâce aux votes des spectateurs et internautes en direct. À cette occasion, les candidats partageront la scène avec les gagnants des deux dernières éditions de Comedy Mouv’ ainsi que trois humoristes confirmés : Waly Dia, Bambi (du duo Younes et Bambi) et Charly Nyobe. La soirée débutera par un warm-up 100% Hip-Hop du Dj Dirty Swift à 20h15.