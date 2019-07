Mouv’ installe son studio à Sète

Pour la 4e édition du Demi-Festival, Morgan et Yasmina seront en direct du Théâtre de la Mer de Sète, les vendredi 9 et samedi 10 août de 19h à 2h. Le rappeur Demi-Portion, à l’origine de ce festival, accueille notamment Chilla, Seth Gueko, Neg’ Marrons ou encore Cut Killer. "Mouv’ réaffirme ainsi sa volonté de soutien aux cultures urbaines et à la pluralité des disciplines du Hip-Hop. Elle a donc souhaité s’associer à nouveau au Demi-Festival.

Au total, ce sont 4 soirées, dont une gratuite en plein air, du 7 au 10 août, dans ce qui est considéré comme l’une des plus belles salles de concert en extérieur d’Europe, le Théâtre de la Mer, à Sète.