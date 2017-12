Mouv’ en direct de Montpellier

Le Lycée Jean Monnet de Montpellier reçoit l’équipe de la matinale "Good Morning Cefran" pour une émission en direct depuis la Géode. À la veille de l’émission, ce mardi 12 décembre, les lycéens pourront assister à un atelier radio présenté par les animateurs Pascal Cefran, Vivi, Gianni, DJ First Mike et Willaxxx pour préparer leurs interventions sur l’antenne. Ils contribueront à la préparation du conducteur de l’émission et à l’écriture des chroniques. Tout au long de la journée, Gaspard, reporter à Mouv’, présentera les différentes personnalités et associations qui composent le visage culturel, sportif et politique de la ville afin de mettre en exergue les initiatives citoyennes