Mouv' : Un multiplex en direct de 5 villes

Fort du succès des trois premières éditions, "Rendez-vous Hip Hop" propose une nouvelle semaine mettant à l’honneur l’ensemble des disciplines artistiques liées au mouvement Hip-Hop : rap, danse, graffiti, DJing et human beatbox. Des événements culturels et artistiques se dérouleront du 25 mai au 1er juin dans les villes de Lille, Marseille, Nantes, Nîmes et Paris. Mouv’, en tant que partenaire et acteur du projet, témoigne à nouveau son attachement et son soutien à "Rendez-vous Hip Hop" et réaffirme sa mission d’accompagnement de la scène Hip-Hop et des pratiques culturelles de la jeunesse. Mouv’ couvrira l’ensemble des événements de la journée de clôture de "Rendez-vous Hip Hop" samedi 1er juin, en direct de Paris, Lille, Nantes, Marseille et Nîmes à travers un dispositif antenne et réseaux sociaux dédié.