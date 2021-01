Mouv' Rap Club en direct de La Place

En ce début d'année, Mouv' Rap Club s'installe au centre culturel Hip Hop La Place à Paris pour une émission spéciale qui se tiendra en direct radio. Pascal Cefran, Céline et Fif recevront dès 20h, le label Rilesundayz avec les artistes Rilès, Younès et Leone puis, à 21h le label Rec 118 avec les artistes Sadek, Zikxo, Hornet La Frappe et B-NØM.

Au programme de la soirée : interviews et séquences live exclusives des artistes accompagnés par DJ Ayane aux platines.