Moustic Studio produit une enquête en 5 podcasts

À 70 ans, Francine apprend qu’elle est l’héritière d’une collection de 450 tableaux de maîtres. Des œuvres confisquées par le régime de Vichy à la mort de son grand-oncle en 1941, l’avocat Armand Dorville, et revendues aux enchères à des particuliers et des musées nationaux. Le 22 janvier dernier, l’Allemagne a restitué 3 tableaux retrouvés chez Cornelius Gurlitt, le fils du marchand d’art d’Hitler, Hildebrand Gurlitt. Une remise officielle à Berlin en présence de la ministre de la culture allemande, Monika Grütters mais, côté Français, les choses sont plus compliquées… Pour Francine, c’est le début d’un combat dont elle ne verra, de son aveu, peut-être pas la fin.





Moustic Studio a donc produit une enquête en 5 podcasts sous forme de docu-fiction, avec la journaliste de télévision Leslie Benzaquen. Dans cette mini-série de podcasts, l'auditeur prend conscience de la relation compliquée entre les familles, le gouvernement français et les musées où sont conservés les tableaux.