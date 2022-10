Monte Carlo Doualiya : une émission diffusée en FM à Khartoum

Cette nouvelle émission de MCD est produite avec l’appui de CFI, l’agence du développement des médias, filiale de France Médias Monde, dans le cadre des projets "Aswatna" et "Sada" qui visent à renforcer au Soudan le rôle des médias dans la réconciliation nationale, d’accompagner la transition démocratique et d’encourager la production des contenus sur les thèmes de la diversité et la cohésion sociale, la participation politique des femmes et des jeunes, et l’égalité des genres.Rappelons que Monte Carlo Doualiya (France Médias Monde) est une radio française en langue arabe, diffusée depuis Paris au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'en Mauritanie, à Djibouti, et au Soudan en FM, par satellite et via des radios partenaires.