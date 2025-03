Mentissa en direct dans la matinale d'Alouette

Ce jeudi, Mentissa réveillera les auditeurs d’Alouette en direct dans Le Matin Alouette. Aux côtés des animateurs Niko et Lola, elle participera aux rendez-vous habituels de la matinale et répondra aux questions des auditeurs.

Révélée dans The Voice saison 10, Mentissa s’est imposée comme une voix incontournable de la scène musicale francophone. Après le succès de son premier album "La Vingtaine", porté par le titre "Et bam", elle poursuit son ascension. Son nouveau single "Désolée", coécrit avec Vianney, est sorti le 20 janvier et s’annonce déjà comme un futur succès. Pendant l’émission, Mentissa reviendra sur la genèse de son dernier titre, dévoilera les coulisses de son prochain album et partagera ses ambitions pour les mois à venir.