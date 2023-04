Megaphone lance une technologie de diffusion de podcasts pour les éditeurs

"La façon dont les auditeurs s'engagent avec l'audio est en constante évolution et nous savons que l'audio numérique devient de plus en plus leur mode d'écoute préféré, en particulier la génération Z. Avec cette nouvelle fonctionnalité de diffusion, nous donnons aux éditeurs de radio les moyens d'atteindre les audiences existantes tout au long de la journée, mais aussi de se connecter avec de nouvelles audiences, plus jeunes. De plus, nous sommes ravis d'ouvrir une nouvelle source de revenus pour les éditeurs de radio, car nous leur permettons de monétiser facilement le contenu de leurs podcasts eux-mêmes" a expliqué Emma Vaughn, responsable monde du développement des activités publicitaires et des partenariats.