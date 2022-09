Médias : les femmes représentent 44% de l’ensemble des salariés

La production audiovisuelle est le secteur le plus pourvoyeur d’emploi dans les médias puisqu’il représente 130 000 personnes soit 44.8% de la population étudiée, dont 16% de permanents et 84% d’intermittents et pigistes. Les constats en matière de parité y apparaissent similaires à l’ensemble de la population étudiée. Ainsi, les femmes représentent 43.2% des effectifs de la production audiovisuelle mais 41.5% du total des salaires versés en 2021 (malgré une progression de 3.7 points par rapport à 2010). Elles connaissent également des problématiques de précarité face à l’emploi ; la part des femmes ayant au moins 50% de temps partiel étant par exemple supérieure à celle des hommes (11% vs. 7%). C’est dans la tranche d’âge des 30-39 ans que la part des femmes a le plus progressé entre 2010 et 2021 (+ 6.7 points), un espoir de changement qui pourrait s’intensifier grâce à la formation...