Mediameeting récompensé par le "Meilleur podcast de marque"

Les Mousquetaires ont fêté leurs 50 ans en 2019. À cette occasion, Mediameeting les a accompagnés sur la réalisation d'un podcast exclusif pour faire connaitre cette histoire au grand public, mais également aux collaborateurs les plus récents du groupement afin qu’ils puissent à leur tour s’approprier ces valeurs fondatrices. Dans ce podcast, le groupement a souhaité revenir sur son histoire à part, ses valeurs (proximité, solidarité et audace) et cette vision de la distribution qui a contribué́ à faire le succès de ses enseignes.

Ce podcast mixe mixe de la narration, pour retranscrire la dimension épique de cette aventure entrepreneuriale et situer

les faits dans leurs contextes, des interviews et de la musique.