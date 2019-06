Maxime Seclin remporte le concours NRJ Talent

Maxime Seclin, auteur et interprète Bruxellois de 26 ans a attiré la curiosité des internautes après avoir lancé ses premières reprises sur Youtube. Avec plus de 22 000 abonnés sur son compte Youtube et plus de 1.6 million de vues, "c'est en réel phénomène du web que Maxime veut proposer ses créations originales qui prônent le partage, l'espoir et la découverte de soi. Pour lui, rien de plus important que l'épanouissement personnel et l'entourage".