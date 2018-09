Maubeuge accueille une étape du NRJ Music Tour

Kendji Girac, Jenifer, Julian Perretta, Vitaa, Lautner, Sound of Legend et Moran Nagoya (en pré-show) seront les invités de ce nouvel NRJ Music Tour. Dès 16h, NRJ Valenciennes (98.8) s’installera à l’Ibis de Maubeuge (avenue de la Gare), avec la chanteuse Jenifer pour cette émission spéciale, animée par Stan. Elle partagera un moment privilégié avec le public présent avant sa montée sur scène. Comme d'habitude, en tweetant sa ville et le nom de sa "star NRJ préférée" avec le hashtag #NMTMaubeuge, un auditeur tiré au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Les sites nrj.fr et NRJ Play partageront sur les images backstage des artistes et du concert. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTMaubeuge sur tous les réseaux sociaux de la radio.