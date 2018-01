Mathieu Gallet : le SNJ prend acte de la décision du CSA

De son côté, la ministre de la Culture a également pris acte de la décision du CSA, "qui est l’autorité compétente pour nommer et révoquer les dirigeants de l'audiovisuel public". Cet après-midi, Françoise Nyssen a expliqué que "le Gouvernement a tenu une position très claire : l’exemplarité des dirigeants des entreprises est nécessaire. C'est une condition absolue de bonne gouvernance et de légitimité des services publics et des acteurs qui en sont responsables. L'Etat actionnaire est aux côtés de la direction et des équipes de grande qualité de Radio France. Radio France est au cœur de notre réflexion et des travaux en cours sur la transformation de l’audiovisuel public".