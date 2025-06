"Manu dans le 6/10" prend l’air à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Depuis le lundi 23 juin, NRJ diffuse "Manu dans le 6/10" en direct de Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’émission est installée pour cinq jours à l’hôtel Delcloy, en partenariat avec Vacances Bleues. De 6h à 10h, les auditeurs retrouvent Manu, Salomé, Niko et Lorenza pour une série de programmes en public. Vingt auditeurs ont gagné leur séjour pour vivre l’événement sur place.

Des artistes comme Keen’V ou Marine sont déjà intervenus à l’antenne, tandis qu’Amir est attendu le jeudi pour un live. Tous les contenus audio sont diffusés en simultané sur NRJ.fr, l’app NRJ et celle de Manu dans le 6/10. Les coulisses sont relayées sur Instagram et Facebook via le compte @manuofficiel. Cette opération renforce la présence estivale de la marque en linéaire et en digital, sur l’ensemble des canaux de la station.