Manu Payet aux commandes de France Bleu Normandie

Mais la surprise ne s’arrête pas là. Trois auditeurs ou auditrices auront la chance de prolonger cet instant en participant à un apéro exclusif avec Manu Payet, autour d’un verre au restaurant In Situ, à Rouen, dès 12h15. Ce moment privilégié, organisé par France Bleu Normandie, promet d’être placé sous le signe de la convivialité et de la simplicité. Les auditeurs disponibles ce mardi à 12h15 peuvent s’inscrire au tirage au sort via un formulaire en ligne Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 9 décembre, date à laquelle les trois chanceux seront désignés pour devenir les VIP de France Bleu et partager un moment unique avec l’artiste. L’occasion de vivre une expérience à la fois radiophonique et gourmande, dans une ambiance décontractée et chaleureuse.