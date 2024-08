Maison FG : trois nouvelles radios digitales

La Maison FG enrichit son offre et lance 3 nouvelles radios en audio digital, offre qui compte désormais 44 flux différents. D'abord, "FG Féminine Touch" qui veut mettre en avant la scène DJ féminine. Elle propose une programmation exclusivement composée des mixes "des plus grandes et des nouvelles artistes". Ensuite, "FG Rave Up" qui programme "la scène techno underground et radicale" avec "les mixes des artistes techno indus et hardcore français et internationaux, programmés par Patrick Rognant, référence en France depuis le début des années 90s et son émission Rave Up diffusée sur Maxximum le jeudi soir".

Enfin, "FG mix superstars" qui se positionne comme "la radio qui propose les mixes des plus grands DJs du monde parmi lesquels David Guetta, Bob Sinclar, Armin Van Buuren, Vintage Culture, John Summit, James Hype, Purple Disco Machine...".