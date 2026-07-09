Maison FG enrichit son offre audio avec le lancement de 8 nouveaux podcasts

Ces 8 nouvelles collections viennent compléter une offre déjà constituée de 4 séries de référence. "FG Mix" rassemble les mixes des plus grands DJs résidents de Radio FG, dont David Guetta et Bob Sinclar, en replay de Radio FG chaque week-end à partir de 23H. "FG Starter by Hakimakli" est consacré aux nouveautés électro et reprend l'émission diffusée chaque soir à 20h.

"FG Chic" propose les mixes des plus beaux lieux ainsi que la résidence des DJ lounge et chill avec le replay de "FG Chic Mix" chaque soir à 22h. "FG Minimix" met à l'honneur, dans un format de 3 minutes diffusé chaque jour sur FG, un DJ, une année ou un label.

Avec cette évolution de son catalogue, Radio FG veut poursuivre le développement de son offre audio digitale. La station rappelle être la première plateforme électro française et proposer plus de 60 radios digitales thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs internationaux disponibles en podcasts.