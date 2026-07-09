Maison FG enrichit son offre audio avec le lancement de 8 nouveaux podcasts

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Les nouvelles collections s'appuient sur les programmes diffusés à l'antenne de Radio FG et de Maxximum. "Club FG" propose les mixes des clubs des plus grands DJs internationaux et reprend les contenus de "FG Dance". "FG Backstage" rassemble les interviews de "Happy Hour FG" réalisées par Antoine Baduel, en replay de Radio FG chaque soir à 19h. "FG French Touch" est consacrée à la résidence des plus grands DJs français et reprend l'émission diffusée chaque soir à 23h.
"FG Happy Hour DJ" réunit les DJs en mix et interviewés par Antoine Baduel, en replay de Radio FG chaque soir à 19h30. "FG Nomade" propose les mixes des DJs afro house internationaux et reprend l'émission quotidienne de Maxximum diffusée chaque soir de 20h à 22h. "FG Radar" met en avant les sorties et les nouveautés musicales chroniquées par la rédaction FG.
"FG Happy Hour DJ" réunit les DJs en mix et interviewés par Antoine Baduel, en replay de Radio FG chaque soir à 19h30. "FG Nomade" propose les mixes des DJs afro house internationaux et reprend l'émission quotidienne de Maxximum diffusée chaque soir de 20h à 22h. "FG Radar" met en avant les sorties et les nouveautés musicales chroniquées par la rédaction FG.
FG Story" raconte l'histoire d'un son, d'un artiste, d'un titre ou d'un club à travers les récits de Christophe Hubert. Enfin, "FG Underground" est consacré aux DJs techno et à la découverte musicale avec le replay de l'émission quotidienne de Maxximum diffusée chaque soir à 22h.
Une offre désormais composée de 12 collections
Ces 8 nouvelles collections viennent compléter une offre déjà constituée de 4 séries de référence. "FG Mix" rassemble les mixes des plus grands DJs résidents de Radio FG, dont David Guetta et Bob Sinclar, en replay de Radio FG chaque week-end à partir de 23H. "FG Starter by Hakimakli" est consacré aux nouveautés électro et reprend l'émission diffusée chaque soir à 20h.
"FG Chic" propose les mixes des plus beaux lieux ainsi que la résidence des DJ lounge et chill avec le replay de "FG Chic Mix" chaque soir à 22h. "FG Minimix" met à l'honneur, dans un format de 3 minutes diffusé chaque jour sur FG, un DJ, une année ou un label.
Avec cette évolution de son catalogue, Radio FG veut poursuivre le développement de son offre audio digitale. La station rappelle être la première plateforme électro française et proposer plus de 60 radios digitales thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs internationaux disponibles en podcasts.
"FG Chic" propose les mixes des plus beaux lieux ainsi que la résidence des DJ lounge et chill avec le replay de "FG Chic Mix" chaque soir à 22h. "FG Minimix" met à l'honneur, dans un format de 3 minutes diffusé chaque jour sur FG, un DJ, une année ou un label.
Avec cette évolution de son catalogue, Radio FG veut poursuivre le développement de son offre audio digitale. La station rappelle être la première plateforme électro française et proposer plus de 60 radios digitales thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs internationaux disponibles en podcasts.