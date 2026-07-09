La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 9 Juillet 2026 - 09:10

Maison FG enrichit son offre audio avec le lancement de 8 nouveaux podcasts


Notez


Maison FG poursuit le développement de son offre audio digitale avec le lancement, en juillet, de 8 nouvelles collections de podcasts disponibles sur la plateforme Radio FG et Apple Podcast. Cette offre complète 4 séries existantes et intervient après un record de plus de 4 millions de streams en mai. Radio FG revendique également plus de 60 radios digitales thématiques.



Vous aimerez aussi
Les nouvelles collections s'appuient sur les programmes diffusés à l'antenne de Radio FG et de Maxximum. "Club FG" propose les mixes des clubs des plus grands DJs internationaux et reprend les contenus de "FG Dance". "FG Backstage" rassemble les interviews de "Happy Hour FG" réalisées par Antoine Baduel, en replay de Radio FG chaque soir à 19h. "FG French Touch" est consacrée à la résidence des plus grands DJs français et reprend l'émission diffusée chaque soir à 23h.
"FG Happy Hour DJ" réunit les DJs en mix et interviewés par Antoine Baduel, en replay de Radio FG chaque soir à 19h30. "FG Nomade" propose les mixes des DJs afro house internationaux et reprend l'émission quotidienne de Maxximum diffusée chaque soir de 20h à 22h. "FG Radar" met en avant les sorties et les nouveautés musicales chroniquées par la rédaction FG.

FG Story" raconte l'histoire d'un son, d'un artiste, d'un titre ou d'un club à travers les récits de Christophe Hubert. Enfin, "FG Underground" est consacré aux DJs techno et à la découverte musicale avec le replay de l'émission quotidienne de Maxximum diffusée chaque soir à 22h.

Une offre désormais composée de 12 collections

Ces 8 nouvelles collections viennent compléter une offre déjà constituée de 4 séries de référence. "FG Mix" rassemble les mixes des plus grands DJs résidents de Radio FG, dont David Guetta et Bob Sinclar, en replay de Radio FG chaque week-end à partir de 23H. "FG Starter by Hakimakli" est consacré aux nouveautés électro et reprend l'émission diffusée chaque soir à 20h.
"FG Chic" propose les mixes des plus beaux lieux ainsi que la résidence des DJ lounge et chill avec le replay de "FG Chic Mix" chaque soir à 22h. "FG Minimix" met à l'honneur, dans un format de 3 minutes diffusé chaque jour sur FG, un DJ, une année ou un label.
Avec cette évolution de son catalogue, Radio FG veut poursuivre le développement de son offre audio digitale. La station rappelle être la première plateforme électro française et proposer plus de 60 radios digitales thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs internationaux disponibles en podcasts.

Tags : audio digital, FG, Maison FG, Maxximum, podcast, podcasts, Radio FG



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication