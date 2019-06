M6 Publicité lance son Observatoire des podcasts de marque

Selon cet observatoire, le podcast de marque est attractif (le nombre de podcasts de marque a été multiplié par 3 entre S1 2018 et S1 2019). L’industrie du cinéma/culture est surreprésentée parmi les annonceurs (21%), suivie par le luxe/habillement (11%) et le secteur finance/assurance (9%). Les 3 principales thématiques abordées sont le cinéma, les nouvelles technologies et les sujets sociétaux.

Le podcast de marque est également "intimiste" : 60% des podcasts font appel à 1 ou 2 voix, et 47% prennent la forme d’interview ou de témoignage. L’annonceur y est aussi discret. Dans 2/3 des cas, c’est la voix du podcast qui mentionne la marque. le podcast de marque est aussi "évènementiel" : dans 89% des cas, il y a une seule et unique saison. 2 podcasts sur 3 comportent moins de 10 épisodes. Enfin, 14% des podcasts de marques font l'objet d'une campagne radio pour soutenir leur lancement.