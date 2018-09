M6 Publicité lance le 1er emplacement préférentiel contextualisé en radio

Une étude Mediapanel démontre que la mémorisation du message publicitaire progresse ainsi de 22 points par rapport à un spot classique en milieu d’écran. Depuis le 27 août 2018 et à l’occasion de la rentrée des classes, les auditeurs peuvent entendre sur RTL, Fun Radio et RTL2, des jingles publicitaires spécifiques avec la mention "êtes-vous prêts pour la rentrée ?". Les marques Elba et Orchestra ont inauguré cette innovation radio. En télévision, le dispositif est reconduit sur M6 depuis le 16 août 2018, avec les marques Carrefour, Décathlon, Kiabi et Mondelēz. Un jingle publicitaire thématisé rentrée des classes interpelle directement le téléspectateur: "prêts pour la rentrée ?".