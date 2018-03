M Radio : une compilation "100 tubes de la chanson française"

Un coffret de 5 CD’s réunissant les plus beaux succès de la chanson française, des légendes en passant par les années yéyés, les années 80 jusqu’à la nouvelle génération. Les auditeurs pourront notamment y retrouver Johnny Hallyday, Vianney, Serge Gainsbourg, Florent Pagny, Julien Clerc, Claudio Capéo, Marc Lavoine, Joyce Jonathan, Axel Bauer et Corneille.

La compilation "100 tubes de la chanson française" disponible en magasin et en téléchargement dès ce vendredi 16 mars, veut ainsi démontrer que M Radio défend la chanson française.