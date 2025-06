Luxembourg : 12 radios retenues pour la diffusion via DAB+

À l'issue d'un processus d'évaluation des candidatures reçues, et sur base de l'avis de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), les douze services de radio suivants ont été retenus pour intégrer le premier multiplex national : Crooner Radio, Eldoradio, L'essentiel Radio, LOR'FM, Nostalgie Luxembourg, Opus 100,7, Radio 100,7, Radio ARA, Radio Latina, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL Radio Lëtzebuerg et Today Radio.

La licence d'opérateur assurant la diffusion via DAB+ et la mise en place et la gestion d'un premier multiplex a été attribuée à Broadcasting Center Europe SA en date du 3 juin 2025. Conformément au cahier des charges, la diffusion devra débuter au plus tard six mois après l'octroi de la licence.