Lulu Gainsbourg invité de Hotmixradio

Sur Hotmix, Lulu Gainsbourg raconte comment il a évolué ses dernières années, évoque son processus de création : "Il y a des moments où ça vient mais il y a eu beaucoup de moments où ça ne venait pas, parce que ça dépend du mood, de comment tu te sens, car moi je travaille beaucoup dans la mélancolie, dans la romance. Ca met du temps à concevoir, à mettre les idées en place. (…) J’ai cette chance et ce cadeau que je pense je tiens de mon père, c’est cette oreille musicale. Et forcément, quand je me mets au piano et que je compose une mélodie, que je commence à poser un texte dessus, j’entends déjà tout ce qui va se passer derrière, c’est-à-dire le produit fini, moi je l’entends déjà."