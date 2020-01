Louie Media renforce son équipe

Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua annoncent aujourd’hui l’arrivée de Katia Sanerot en tant que directrice générale et associée. Elle travaillera au développement et à la stratégie de Louie Media auprès de ses deux fondatrices et sera en charge de l'ensemble des activités financières et commerciales. "Nous sommes ravies d'accueillir un nouvel atout dans notre équipe, tant en raison de sa connaissance du marché des media et des annonceurs, que pour son énergie et son sens du business exceptionnels. Nous avons hâte de faire franchir ensemble une nouvelle étape à Louie" ont souligné Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua, co-fondatrices de Louie Media.