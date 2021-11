Les revenus publicitaires en hausse en Australie

"Roy Morgan Business Confidence a connu la plus forte augmentation en octobre jusqu'à présent pour 2021, et cela se reflète dans la croissance mensuelle continue des revenus publicitaires à la radio d'une année sur l'autre. Les chiffres montrent que les annonceurs sont de plus en plus confiants alors que Sydney et Melbourne rouvrent", a déclaré Joan Warner, PDG de CRA.

Les stations de Sydney ont signalé une augmentation de 4% de leurs revenus publicitaires en glissement annuel pour atteindre 17.8 millions de dollars en octobre, tandis que les stations de Melbourne ont augmenté de 9.4% à 17.6 millions de dollars australiens. Brisbane a augmenté de 2.4% à 9.7 millions de dollars, Adélaïde de 1.5 % à 5.6 millions de dollars et les stations de Perth ont augmenté de 11.8 % à 8.2 millions de dollars.