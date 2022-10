Les revenus du pôle Radio du Groupe M6 en hausse de 3.8%

Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, le Groupe M6 réalise un chiffre d’affaires de 954.2 M€, stable sur un an. La hausse des revenus non publicitaires (+10.8%) est contrebalancée par le léger repli des recettes publicitaires (-2.4%). Les recettes publicitaires du pôle TV s’inscrivent en baisse de 9.9% sur un an mais restent au-dessus de leur niveau d’avant-crise (+ 1.2% vs. T3 2019).

Dans un marché publicitaire stable, malgré la baisse des investissements du secteur Automobile, les revenus du pôle Radio du Groupe M6 atteignent 34.5 M€ au 3e trimestre 2022, en croissance de 3.8%.