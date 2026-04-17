Les réseaux sociaux deviennent la première source d’information des jeunes

L’étude souligne que ces usages s’inscrivent dans une logique de consommation passive de l’information, souvent décrite par l’expression "News find me". Les jeunes publics recherchent moins activement l’information et la découvrent davantage via les recommandations et les contenus partagés sur les plateformes. Dans ce cadre, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la distribution des contenus, y compris audio, en structurant l’accès à l’information.

Enfin, les résultats montrent que si les contenus textuels restent les plus consommés, les formats vidéo gagnent en importance comme source d’information. Cette évolution s’accompagne d’une fragmentation des usages, dans laquelle les contenus audio, notamment les podcasts, s’insèrent comme des formats complémentaires. L’ensemble dessine un écosystème où les réseaux sociaux constituent désormais le point d’entrée principal vers l’information pour les jeunes générations.