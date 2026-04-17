La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 17 Avril 2026 - 07:50

Les réseaux sociaux deviennent la première source d’information des jeunes


Notez


Selon une étude publiée par l’ARD-Forschungsdienst, les réseaux sociaux et plateformes vidéo sont devenus la première source d’information des 18-24 ans. Utilisés par 54% des publics au niveau global, ces environnements devancent largement les autres médias, dans un contexte de transformation profonde des usages informationnels.



Vous aimerez aussi
L’étude publiée en avril 2026 par l’ARD-Forschungsdienst met en évidence une bascule des usages informationnels chez les 18-24 ans vers les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. À l’échelle globale, 54% des répondants déclarent utiliser ces environnements pour s’informer, un niveau supérieur à celui des autres médias. Cette évolution traduit une transformation des points d’entrée vers l’information, désormais majoritairement intégrés dans des flux numériques.
Dans ce contexte dominé par les plateformes sociales, les usages audio liés à l’information se recomposent. La radio ne concerne que 13% des usages chez les jeunes adultes, tandis que les podcasts d’actualité atteignent 15%. Ces niveaux illustrent une transition vers des formats audio à la demande, davantage intégrés dans des environnements numériques.

L’étude souligne que ces usages s’inscrivent dans une logique de consommation passive de l’information, souvent décrite par l’expression "News find me". Les jeunes publics recherchent moins activement l’information et la découvrent davantage via les recommandations et les contenus partagés sur les plateformes. Dans ce cadre, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la distribution des contenus, y compris audio, en structurant l’accès à l’information.
Enfin, les résultats montrent que si les contenus textuels restent les plus consommés, les formats vidéo gagnent en importance comme source d’information. Cette évolution s’accompagne d’une fragmentation des usages, dans laquelle les contenus audio, notamment les podcasts, s’insèrent comme des formats complémentaires. L’ensemble dessine un écosystème où les réseaux sociaux constituent désormais le point d’entrée principal vers l’information pour les jeunes générations.

Le rapport est accessible ICI

Tags : Allemagne, ARD, podcasts, réseaux sociaux



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication