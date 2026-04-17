Les réseaux sociaux deviennent la première source d’information des jeunes

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Les podcasts prennent l’avantage sur la radio dans l’audio parlé
L’étude publiée en avril 2026 par l’ARD-Forschungsdienst met en évidence une bascule des usages informationnels chez les 18-24 ans vers les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. À l’échelle globale, 54% des répondants déclarent utiliser ces environnements pour s’informer, un niveau supérieur à celui des autres médias. Cette évolution traduit une transformation des points d’entrée vers l’information, désormais majoritairement intégrés dans des flux numériques.
Dans ce contexte dominé par les plateformes sociales, les usages audio liés à l’information se recomposent. La radio ne concerne que 13% des usages chez les jeunes adultes, tandis que les podcasts d’actualité atteignent 15%. Ces niveaux illustrent une transition vers des formats audio à la demande, davantage intégrés dans des environnements numériques.
Dans ce contexte dominé par les plateformes sociales, les usages audio liés à l’information se recomposent. La radio ne concerne que 13% des usages chez les jeunes adultes, tandis que les podcasts d’actualité atteignent 15%. Ces niveaux illustrent une transition vers des formats audio à la demande, davantage intégrés dans des environnements numériques.
L’étude souligne que ces usages s’inscrivent dans une logique de consommation passive de l’information, souvent décrite par l’expression "News find me". Les jeunes publics recherchent moins activement l’information et la découvrent davantage via les recommandations et les contenus partagés sur les plateformes. Dans ce cadre, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la distribution des contenus, y compris audio, en structurant l’accès à l’information.
Enfin, les résultats montrent que si les contenus textuels restent les plus consommés, les formats vidéo gagnent en importance comme source d’information. Cette évolution s’accompagne d’une fragmentation des usages, dans laquelle les contenus audio, notamment les podcasts, s’insèrent comme des formats complémentaires. L’ensemble dessine un écosystème où les réseaux sociaux constituent désormais le point d’entrée principal vers l’information pour les jeunes générations.
Enfin, les résultats montrent que si les contenus textuels restent les plus consommés, les formats vidéo gagnent en importance comme source d’information. Cette évolution s’accompagne d’une fragmentation des usages, dans laquelle les contenus audio, notamment les podcasts, s’insèrent comme des formats complémentaires. L’ensemble dessine un écosystème où les réseaux sociaux constituent désormais le point d’entrée principal vers l’information pour les jeunes générations.