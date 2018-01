Les récepteurs Roberts traversent la Manche

Autoproclamée "marque favorite de la Reine d’Angleterre", la célèbre marque met sur le marché la Revival RD70 dans une version revisitée. Un recepteur doté d'une structure en bois vintage faite main et conçu spécifiquement pour offrir "le meilleur son". La Revival bénéficie d'un look et d'un son "extraordinaires". Grâce à la nouveauté Bluetooth, vous pouvez écouter la musique de votre smartphone sur votre radio, qui fait office de haut-parleur stylé. Parmi les nouveautés, un affichage couleurs intuitif vous permet de naviguer dans l'ensemble des fonctionnalités de la radio en toute facilité. En outre, la Revival RD70 propose forcément le DAB+, le DAB et la FM.